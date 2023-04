Tras la sufrida clasificación de Universidad Católica ante Deportes Colina, todos los ojos han estado puestos en Ariel Holan.

Su equipo hace rato no viene jugando bien y al parecer no encuentra la fórmula para encontrar el funcionamiento correcto. Por eso, ya han corrido varias voces que piden su salida e incluso dicen que los jugadores le están haciendo la cama a Holan.

Uno que opinó esto último fue Juvenal Olmos. Sin embargo, ayer en el programa Todos Somos Técnicos se retractó. "No tengo información de una cama. Creo que, en la interna, él sabe que no jugaron bien. Sabe que la presentación de la UC fue baja".

Holan vive momentos difíciles en la UC. (Photosport)

"Eso de la cama lo pusieron ustedes (resto de la prensa). También saben que yo no lo dije así. Es parte del juego. Interpreto como un comportamiento en cancha bajísimo de jugadores que no tendrían por qué hacer esto", explicó Olmos.

El ex técnico cruzado volvió hacer un análisis del partido entre la UC y Colina. "Interpreto que entraron mirando para abajo el rival. Lo hicieron, a mí no me vengan con cosas. El que ha visto harto y ha jugado futbol sabe que ocurrió eso. A Dituro en una final no le pasa eso", concluyó Olmos.