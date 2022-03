El entrenador argentino Ariel Holan no lo está pasando para nada bien en su estadía en México. El ex DT de la Universidad Católica decidió no permanecer al frente del Club León del fútbol mexicano y presentó su renuncia, pero los directivos del equipo azteca lo respaldaron.

La Fiera viene de caer por 3-0 ante el Seattle Sounders por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, resultado que desató el enojo de los hinchas mexicanos.

Pero eso no fue todo. Holan y el club de los chilenos Jean Meneses y Víctor Dávila recibieron este fin de semana a Tigres por la décima fecha de la Liga MX, pero el elenco del trasandino nuevamente cayó por 3-0, otro resultado que mostró el malestar de los hinchas.

"Fuera, Holan, fuera Holan", le gritaban desde las gradas al ex DT de Independiente de Argentina luego de su segunda derrota consecutiva.

Fue ahí que el campeón con la UC no aguantó más y presentó su renuncia a los dirigentes del León, pero estos mismos salieron a respaldarlo de la mano de su presidente: Jesús Martínez Murguía

Esta información fue ratificada por el periodista Raúl Orvañanos, quien en su cuenta de Twitter confesó que "luego de perder 3-0 con Tigres, el director técnico argentino, Ariel Holan, presentó su renuncia, misma que no fue aceptada por la directiva del Club León".

Al recibir la noticia, los hinchas de la Franja Cruzado comenzaron a pedir el retorno del DT que levantó el tricampeonato con la UC en las diversas redes sociales, todo tras el mal momento que atraviesan con Cristian Paulucci en el presente Campeonato Nacional, retorno por el que deberán seguir esperando.