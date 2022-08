Marcelo Barticciotto es una voz autorizada para comentar lo que sea en el fútbol chileno y, sobre todo, si se trata de Colo Colo. El campeón de la Copa Libertadores en 1991 está dichoso con las participación de su hijo Bruno Barticciotto, quien ya suma cuatro goles en Palestino durante el segundo semestre.

Durante cada uno de los fines de semana que Palestino juega en La Cisterna, el monarca del clan Barticciotto aparece en las transmisiones de la televisión sufriendo cada uno de los compromisos en el que su hijo es protagonista.

Por ello, en la edición de "Al Aire Libre" en Radio Cooperativa, Barticciotto realizó una confesión respecto a su rol de hincha que cumple durante los fines de semana, ya que fielmente aparece en los distintos estadios de la Región Metropolitana. Respecto al último partido, el comentarista radial analizó con una sorpresiva frase el papel de su hijo y papel de fanático

"(Bruno) me dejó un soplo en el corazón. La verdad es que en cualquier momento me muero de un infarto. Sufro los partidos, no los disfruto nada", confesó Barticciotto.

Bruno Barticciotto sabe de goles en el torneo nacional (Agencia Uno)

Barticciotto se transformó en uno de los jugadores preferidos de Gustavo Costas, ya que el jugador llegó a Palestino y está como titular indiscutido en la ofensiva de los tetracolores. En seis partidos, el Barti Chico ya tiene cuatro goles.

El técnico de la Universidad Católica, Ariel Holan, lo tiene en la mira para la reestructuración para 2023 y Barticciotto podría volver a la precordillera. Sin embargo, Cruzados cedió al jugador con un préstamo con opción de compra. Ahora, a fines de año, la pelota está de lado de Palestino para ver si ejercen o no esta cláusula.