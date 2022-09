La tristeza de un ídolo de la Universidad Católica por el paro de trabajadores y la discordia por 44 mil 800 pesos

El ex capitán e idólo de la Universidad Católica, Mario Lepe, es uno de los trabajadores que adhirió al paro legal por no llegar a un acuerdo con Cruzados por la situación de ocho profesores, que la concesionaria no quiso elevar su sueldo a 44 mil 800 pesos.