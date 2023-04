El técnico de Universidad Católica tendrá que pensar en el sustituto del ex seleccionado nacional, quien vio la tarjeta roja ante O'Higgins y no estará presente en el Clásico Universitario.

Las cartas que maneja Ariel Holan en Universidad Católica para suplir la sensible baja de Mauricio Isla ante Universidad de Chile

Universidad Católica no está viviendo un buen momento en el Campeonato Nacional 2023. Los cruzados ya suman cuatro partidos sin sumar de a tres, con tres empates y una derrota. Además, de sumar el empate por Copa Chile y que clasificó vía penales.

Ahora, la UC tendrá que enfrentar a Universidad de Chile en un nuevo Clásico Universitario. Un compromiso que se torna vital para las pretensiones que posee el equipo de Ariel Holan.

Sin embargo, ante los azules tendrá una baja obligada y esa es la de Mauricio Isla. El lateral salió expulsado en la caída frente a O'Higgins y no estará contra el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Una situación que sin duda genera un dolor de cabeza para el técnico cruzado, ya que debe una alternativa para su reemplazo.

El técnico tiene que buscar el reemplazante de Isla para el clásico ante la U | Foto: Photosport

Entre ellos aparecen dos jugadores que podrían suplir aquella zona, pero todo parece indicar que hay uno que corre más ventaja y es Byron Nieto. El ex Deportes Antofagasta estuvo algunos partidos desempeñándose en aquel lugar, pero no ha podido consolidarse del todo, aunque esta vez tendría la chance de jugar contra la U.

Por otra parte está Daniel González, quien ha estado muy relegado y no ha visto acción prácticamente en lo que de temporada. Sumó algunos minutos contra Colo Colo. Eso sí, el ex Santiago Wanderers también se ha desempeñado de lateral, por lo que podría ser una opción para el adiestrador argentino y si le da o no la confianza.

De momento, queda esperar cual será el esquema que utilizará el entrenador de la UC con el correr de la semana.