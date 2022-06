Universidad Católica está buscando algunas salidas de jugadores durante esta ventana de invierno, así lo confirmó este lunes el gerente deportivo del club, José María Buljubasich. El elenco universitario tuvo contrataciones durante este primer semestre que han estado lejos del rendimiento que se espera y por eso es que habrán cambios en este período.

Dos de aquellos jugadores son Lucas Melano y Yamil Asad, quienes han sido bastante resistidos por el hincha cruzado, ya que no han demostrado el nivel que se espera en el cuadro tetracampeón del fútbol chileno y fue el mismo Buljubasich que confirmó la posibilidad de que ambos futoblistas partan.

De hecho, el periodista Marco Escobar de Directv Sports, aseguró que los argentinos no iniciaron la pretemporada de este lunes 6 de junio al mando de Ariel Holan y al parecer el mensaje es que los dos emigren de la precordillera.

"La información hasta esta hora dice que si uno repasa la lista de jugadores que se presentaron este lunes en San Carlos de Apoquindo para esta intertemporada después de una semana de vacaciones, uno por uno se comienza a chequear y fueron 32. Un grupo fue a chequeos médicos y otro grupo a hacer pruebas físicas", dijo el reportero.

"Buscamos a Yamil Asad y Lucas Melano y no están. Les puedo sumar que en las pruebas físicas de inicio de esta pretemporada no están en la lista. No se van a tomar los chequeos médicos Yamil Asad y Lucas Melano, los dos cupos extranjeros que la Universidad Católica quiere liberar", cerró Escobar.

El gerente deportivo confirmó que ambos jugadores buscan salir para este segundo semestre | Foto: Agencia UNO

Veremos con el corres de los días si desde Universidad Católica entregan nueva información sobre la situación del delantero y el volante, quienes tendrían sus días contados en San Carlos de Apoquindo.