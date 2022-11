Universidad Católica tuvo una pálida actuación por la penúltima fecha del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Ariel Hola no pasaron de una igualad sin goles ante Audax Italiano, en lo que era un partido trascendental para los ‘Cruzados’ en poder dejar casi sellada su clasificación a la Copa Sudamericana, algo por lo que deberán luchar en la última fecha en su partido ante Deportes Antofagasta.

A pesar del resultado insatisfactorio para el club, una noche especial fue la que se vivió en el Estadio Santa Laura, ya que este encuentro fue la última vez de los jugadores José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro, quienes a finalizar el torneo dejarán la institución y en lo que era su último partido ante los hinchas ‘Cruzados’, tuvieron una merecida despedida ante toda su gente.

Tras lo que fue este encuentro, el volante argentino Luciano Aued habló con los medios tras la igualdad ante los ‘Itálicos’, dejando en claro de que fue una noche especial para él al ser su último encuentro ante la hinchada de la UC, a la cual valora en demasía y agradeció el cariño que le brindó durante su estadía.

“No es fácil, han pasado grandes jugadores por el fútbol chileno y no han tenido la oportunidad de despedirse así, es para valorar lo hecho por el club. Lo de la gente es para sacarse el sombrero, me trataron muy bien desde el primer día, eso es impagable”, apuntó el ‘Luli’.

Luciano Aued en la despedida con la UC | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Aued quiso dejar de lado la emotividad de la noche vivida en el reducto de Independencia y señaló que tiene su última gran batalla con la camiseta de la Universidad Católica, la cual es dejar al club instalado en una competición internacional para el 2023.

“Fue una noche muy emotiva, no sacamos el resultado que buscábamos, pero queremos irnos dejando a la UC en una copa internacional“, cerró.