Luciano Aued fue titular en el duelo en que Universidad Católica obtuvo el tetracampeonato este sábado ante Everton de Viña del Mar. Tras el partido conversó con la tramisión de TNT Sports y se refirió a varios temas: el progreso del equipo, el cariño y apoyo del hincha, lo que es jugar esta clase de encuentros y uno también su continuidad.

"La primera rueda no fuimos nosotros. Nos costó mucho encontrar el fútbol que encontramos con la llegada de Cristián (Paulucci). Creo que fuimos justos campeones, más allá de cualquier cosa que se pueda decir. Este equipo jugó cuando tuvo que jugar, aguantó los momentos que tuvo que aguantar. Pasó un monton de cosas muy difíciles y seguimos adelante, así que eso tiene un valor enorme".

"Terrible, la verdad que la gente es increíble con todo el cariño que nos dan. El apoyo sobretodo, nada más nos queda brindar como lo brindamos. Creo que la gente también se acostumbró un poco a esto y eso es muy bueno, porque el ambiente de afuera hacia adentro nos hace muy bien, las energías son muy buenas y nosotros tratamos de devolverles dentro de la cancha.

"Estamos acostumbrados a jugar estos partidos, esa es la verdad y uno como que va naturalizando esta clase de partidos, por eso jugamos con la tranquilidad que jugamos. Sabíamos que haciendo las cosas bien íbamos a ganar el partido, estábamos convencidos de eso y se pudo dar".

También, esto es algo que no se veía desde el torneo del 2018, cuando festejeron junto a los fanáticos en el Germán Becker contra Deportes Temuco. Recordar que el título del 2019 y 2020 no pudo ser posible por lo del estallido social y luego por la pandemia.

"Sin duda que era especial esto. Ya desde la entrada en calor, salir y ver la mayoría gente nuestra apoyándonos y brindándonos todo el calor que nos dan. Yo estaba en el vestuario y cuando terminamos de entrar en calor les dije. 'Esta gente viene por nosotros, porque cree y está convencida de que le daremos una alegría. Y bueno, así se dio".

"La gente la verdad que me da un cariño enorme, me encariñé mucho con este club. Llegué hace cinco torneos, ganamos cuatro de esos cinco. Jugué cuatro Supercopas y nos tocó ganar tres. La verdad que logramos un montón de objetivos que cuando llegué dije que me gustaría no pasar como uno más por el club y con este grupo hermoso lo hemos logrado", agregó.

Por último, se refirió a lo que es su continuidad en el la precordillera, pues su víncula finaliza a fines de año y aún no se sabe si seguirá vistiendo la camiseta cruzada o emigrará.

"No hemos charlado como el club y saben que se manejan de esa manera, me hubiese gustado por ahí que sea de otra forma, pero bueno se dio así y lo entiendo. Ya lo hablaremos y veremos si se da la continuidad, sino veremos que depara el destino", sentenció el trasandino.