El ex delantero cruzado asegura que entiende la molestia de los fanáticos de Católica que no pueden ni ver al Chamuca por su paso a la U, pero aclara que su compañero lo dio todo por esa camiseta.

Este lunes Rodrigo Barrera le dio una entrevista a El Mercurio donde abrio una herida grande: su paso de Universidad Católica a Universidad de Chile. El ex delantero confesó que ha sido maltratado por los hinchas de la UC, los que lo tratan de "chuncho traidor".

Luka Tudor conversó con el mismo medio asegurando que "Barrera tiene un dolor con el tema de la Católica. No conocía la historia de los hinchas que dice. Y claro, hay que separar las cosas: tenía que buscar pega, pero también entiendo al hincha, que no pueden entender que se vaya al archirrival".

Eso sí, el ex comentarista de ADN aclara que "lo que no puede estar en duda es todo lo que le entregó a la Católica. Me gustaría que se le reconociera eso y que la gente que le dice traidor, no se lo diga, porque no es verdad. Entregó todo lo que tenía. El mensaje a la gente de la UC es que reconozcan que Barrera se rompió el alma por sus colores".

Tudor no esconde su amistad con el Chamuca. "Quiero mucho a Barrera, muy buen hombre, muy buen tipo, demasiado altruista. Con la pelota era extraordinario: le pegaba con las dos piernas, tenía freno, salida por los dos lados, muy completo".

Luka Tudor le presta el ropero completo a Rodrigo Barrera

Para el final, el otrora goleador cuenta una anécdota que retrata a su ex compañero.

"En la semana previa a los siete goles que le hice a Antofagasta, en 1993, le pedí que nos juntáramos. 'Me estoy jugando el puesto', le dije, porque llevaba un partido de titular después que se pelearon Jorge Vázquez y Juan Carlos Almada. ¿Y qué hizo Barrera? Se retrasó, se tiró atrás y empezó a darme asistencias. Generoso", cerró.