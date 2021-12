Marcelino Núñez vivió una bonita jornada durante este jueves en su comuna natal como es Colina. El volante de la Universidad Católica recibió el premio al Deportista del Año en el municipio y se mostró muy contento de todos los logros que ha tenido durante estos años en el plantel cruzado.

"Ha sido un sueño. Nunca me imaginé que iba a empezar mi carrera con un tricampeonato, la Supercopa y la selección. Después el tetracampeonato y otra supercopa es algo lindo en mi carrera. Me gustaría seguir trabajando y ganando cosas", comentó en conversción con ADN Deportes.

Sin embargo, el futbolista de 21 años espera continuar cbteniendo títulos y reconocimientos durante los próximos años. Especialmente en los desafíos en el 2022, donde jugará Copa Libertadores, Campeonato Nacional y también la Supercopa ante Colo Colo este próximo mes de enero.

"Siempre está el objetivo que uno se plantea a principio de año de lo que quiere conseguir. Se consiguieron muchas cosas y es algo impresionante. Me gustaría seguir demostrando ahora en la Copa Libertadores con Católica y en enero ir por la Supercopa y por otro campeonato", agregó Marcelino.

También se refirió a aquellos rumores que lo vinculan al fútbol europeo, pero Núñez se mantiene tranquilo y sabe que esas chances de partir llegarán si sigue realizando las cosas a un muy buen nivel.

"Mi proyección está en Católica todavía. Tengo contrato hasta el 2024, así que mi objetivo está ahí. Trataré siempre de entregar todo por Católica, dejarlo todo adentro de la cancha. Despiés esas cosas vienen solas, me gustaría tener buena actuación en Copa Libertadores y después de eso poder clasificar al mundial que es un sueño para todos los chilenos. Así que mi mente está tranquila, estoy en el presente que es Católica y voy a seguir trabajando".

Finalmente fue consultado si eso podría mantener tranquilos a los hinchas cruzados, pues muchos quieren que se mantenga en la precordillera y siendo una de las figuras del equipo dirigido por Cristián Paulucci.

"Sí (ríe) todos me preguntan. Hasta los mismos colocolinos, los de la U, en verdad todos los equipos me preguntan si me voy o no y yo estoy tranquilo. Tratando siempre de aprovechar, ahora las vacaciones y mi objetivo es Católica", cerró el mediocampista.