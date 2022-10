Si tenemos que hablar de un jugador histórico en Universidad Católica, debemos que nombrar a Mario Lepe. El exmediocampista de Los Cruzados tiene a su haber el nombre de una de las tribunas del viejo San Carlos de Apoquindo, todo gracias a su sacrificio que realizó por la institución precordillerana durante varios años.

El exentrenador también es parte de los trabajadores de Cruzados que iniciaron la huelga hace seis días, los cuales no llegaron a un primer acuerdo por el "aumento de sueldos para todos los trabajadores sindicalizados en porcentajes que van del 8% a los sueldos más bajos y un 2% a los sueldos más altos".

Lepe no pierde la fe en que en algún momento que las tratativas llegarán a buen puerto con la concesionaria y por eso hizo un llamado a través de un video que fue subido en Twitter para seguir luchando por sus derechos y encontrar rápidamente una solución a esta problema.

"Quiero comentarles que yo trabajo en el área de captación del club. Llevo 42 años en la institución. Me crié, me criaron acá, me educaron acá y me formé como persona acá. Lamentablemente hemos tenido que suspender muchos entrenamientos y algunas pruebas, en regiones sobre todo, producto de la huelga legal que está teniendo el sindicato con Cruzados", indicó el ex integrante de la Selección Chilena.

Los trabajadores de Cruzados están en huelga | Foto: Instragram

"Felicito a los compañeros que están haciendo el aguante ahí, cinco o seis horas diarias tocando bombos y cosas, haciendo visible esta huelga. Lamentablemente no puedo estar, me operé de la cadera y tengo licencia, pero estoy moral, mental y espiritualmente para la fuerza que deben tener porque mis compañeros la están pasando mal y no debería ser", complementó.

Para finalizar, le envió un recado al presidente de Cruzados, Juan Tagle."No es bueno para el club ni para nosotros estar en esta situación. Espero que se tomen cartas en el asunto el directorio, Juan Tagle el presidente y se pueda solucionar lo antes posible", finalizó el ex volante de contención.