Miguel Ángel Neira durísimo con llegada de Nico Castillo a Universidad Católica: “Si no se lesiona Zampedri, no va a jugar"

Universidad Católica está cerca de abrochar uno de los retornos más esperados entre sus hinchas y se trata de Nicolás Castillo. El delantero estuvo durante la mañana de este lunes realizándose exámenes médicos para comenzar a preparar su regreso a San Carlos de Apoquindo.

Las varias bajas que ha tenido Ariel Holan en la ofensiva durante este mercado de invierno, donde Diego Buonanotte, Diego Valencia y Bruno Barticciotto partieron del club y las lesiones que de Cristián Cuevas como también la de Clemente Montes, han hecho que el técnico tenga que recurrir a solicitar otro jugador en dicha zona.

Todos estos factores le permitieron al oriundo de Renca que se la abrieran las puertas de su amado club, cosa que hace unos días tenía un tono totalmente opuesto, pues el mismo jugador se encargó de decir el motivo por el que no había aún retornado. Eso sí, Holan tampoco le cerró la puerta cuando le preguntaron por el 'Nico'.

Miguel Ángel Neira conversó con Bolavip Chile y se refirió al inminente regreso del atacante a la institución, el cual cree que será complejo para él porque tiene a Fernando Zampedri en su posición y el Toro se ausenta por lesión u otro motivo, podría agarrar camiseta en el equipo.

"En caso que se lesione Zampedri no más, pero si no se lesiona Zampedri creo que no va a jugar. No tiene donde jugar, falta que se recupere Montes todavía. Entonces posibilidades no le veo, hay que ver en el nivel que tiene también porque tanto tiempo que no juega", sostuvo Neira.

El delantero está cerca de concretar su retorno a la UC | Foto: Agencia UNO

De momento solo queda esperar la información oficial por parte de Universidad Católica para confirmar el regreso a casa del delantero y vivir su tercer ciclo en el club tras irse en el 2016.