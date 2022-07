Nicolás Castillo se revela y cuenta la firme por su frustrado retorno a Universidad Católica: "No me quieren"

El ex delantero de Universidad Católica se refirió a su bullado retorno a Los Cruzados, pues en el actual mercado de pases se especuló con que podría volver a defender la camiseta de La Franja, cosa que no finalmente no ocurrió.