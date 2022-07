El ex mediocampista de Univesidad Católica no perdonó al técnico cruzado por el equipo que plantó ante Sao Paulo por Copa Sudamericana y apuntó a Cristián Cuevas.

Universidad Católica no pudo ante Sao Paulo en San Carlos de Apoquindo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y cayó por 4-2, en un partido que tuvo de todo y en que el elenco dirigido por Rogerio Ceni terminó jugando con ocho nombres.

En relación a esto, las opiniones no se dejaron esperar y una de ellas fue del histórico jugador cruzado Miguel Ángel Neira. El ex mediocampista conversó con Bolavip Chile y apuntó con todo a Ariel Holan tras el compromiso y si la caída ante los paulistas es un fracaso.

"Si quedan eliminados, total. Ahora que este entrenador llegue diciendo que el Campeonato Nacional y la Copa Chile, mejor que se vaya de vuelta. Con todo lo que ha gastado la Católica, con todos los refuerzos y ¿para esto?", sostuvo el ex futbolista.

En en esa línea, Neira no entiende cómo el entrenador argentino no hizo jugar desde el inicio a Gonzalo Tapia y decidió por Cristián Cuevas, a quien le dio con todo y de quien cree que no puede jugar en la UC.

"Se siguen equivocando con los jóvenes, de nuevo a Gonzalo Tapia lo dejan afuera. No sé qué pasa con los técnicos, si es el mejor jugador que tiene en delantera para abrir la cancha, no entiendo nada. Pone a Cristián Cuevas, ¿cómo va a jugar en la Católica? Por favor. Tiene que jugar cuando esté lesionado Parot, ni de volante ni de puntero, si tiene mucho más jugadores", agregó el ex jugador.

El jugador fue apuntado por el histórico cruzado tras la derrota de la UC | Foto: Agencia UNO

En eso, cree que el equipo universitario no expresa un buen fútbol y además con afirmó que la escuadra brasileña fue muy superior pese a un compromiso bastante trabado.

"La Católica no muestra nada. Un partido que se ensució mucho, un árbitro pésimo, pero fue muy superior Sao Paulo", dijo el ex UC.

También se le preguntó sobre sus sensaciones y si se siente decepcionado. Además, nuevamente lanzó sus dardos al entrenador trasandino e insiste en que Tapia debe ser desde la partida.

"Sí, una vez más me siento decepcionado, es que la Católica no muestra. Ahora no sé este técnico qué onda, si siempre hay que poner a los mejores y el mejor puntero que tiene la Católica es Tapia, pero no lo pone y no entiendo", argumentó.

Por último, la última interrogante fue referida a si la UC puede ir por la hazaña y lograr la clasificación en Brasil, pero Neira cree que es compleja y ve otros factores que pueden jugar en la revancha. Además, cree en que nuestro país se exagera con los elencos brasileños y puso de ejemplo el triunfo de Colo Colo ante Inter de Porto Alegre.

"Difícil, aparte allá el árbitro va a estar a favor de Sao Paulo, está claro. Los brasileños no son tanto, ayer estuve viendo un equipo brasileño con un boliviano. Aquí le dan mucho color a los brasileños, Colo Colo le dio un paseo a Internacional y que va mejor que Sao Paulo, cerró.