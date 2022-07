El delantero tenía todo encaminado para retornar a Universidad Católica en este mercado de invierno, pero no habría pasado los exámenes médicos que se realizó hace unos días.

Universidad Católica estaba guardando su último cupo para reforzarse en este mercado de invierno, pues el retorno de Nicolás Castillo iba bastante encaminado y así de una vez por todas confirmar su fichaje.

Sin embargo el pasado lunes, el delantero se realizó los exámenes médicos de rigor para pavimentar su llegada a la precordillera, pero durante este miércoles el atacante recibió una mala noticia con respecto a sus chequeos.

Según lo informado por TNT Sports, el ranquino no pasó los exámenes médicos y no se sumará al plantel para lo que resta de temporada. Aunque afirmaron que su retorno no está del todo descartado.

"La dirigencia estudiantil analiza su caso y podrían ficharlo de todas formas, aunque no sería inscrito para el presente campeonato, con fines de recuperar su mejor versión de cara al 2023. Lo que si, Castillo no pasó una prueba muy relevante y su futuro sigue igual de incierto", sostuvo el medio.

El delantero no habría pasado los exámenes médicos y se complica su retorno a la UC | Foto: Agencia UNO

De esta manera, solo queda esperar que Universidad Católica o el técnico Ariel Holan se refieran a esta situación y si la confirman, sobretodo cuando el libro de pases se cierra este jueves 21 de julio.