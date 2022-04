Universidad Católica no viene pasando por un buen momento donde ya se comienza a anticipar una posible salida de Cristián Paulucci en el mando técnico del club precordillerano.

Universidad Católica tiene un partido fundamental el día de mañana en la Copa Libertadores. Los cruzados se medirán en San Carlos de Apoquindo frente al Sporting Cristal de Perú, con la misión de sumar sus primeros puntos en la competencia internacional del presente año y donde ya afinaron detalles en su alineación.

Semana complicada que ha tenido que encarar el entrenador Cristián Paulucci, quien viene de caer con Talleres de Córdoba en el debut de la Copa Libertadores y el reciente fin de semana sufrieron una derrota con Deportes La Serena en el Campeonato Nacional, llegando con malos resultados a este nuevo compromiso.

El comentarista deportivo Patricio Yáñez durante el programa de ESPN F90 Chile, apuesta por una pronta salida del entrenador cruzado Cristián Paulucci y que es una situación que no dependerá de lo que pueda ocurrir el día de mañana en el certamen internacional.

“Yo no sé si ese es el motivo, pero en los bajos rendimientos individuales que ha tenido Universidad Católica, me parece que independiente de lo que pueda pasar mañana, lamentablemente Cristián Paulucci tiene en el horizonte la salida de Católica”, comenzaba opinando el exfutbolista al respecto.

Sobre este mismo punto, el comentarista añadió que “Te empieza a llegar información y se dice que él (Paulucci) está completamente aislado de los jugadores o aislado con los jugadores. No existe el dialogo, no existe aquella conversación, no existe esa unión que por algún momento mantuvo”.

Finalmente, expresó que “Como bien lo decía Dante (Polic) y lo dijo al final del partido ya no le estoy entrando al jugador, y cuando tú ya no le estás entrando al jugador ya es un tema prácticamente sentenciado en término de la reacción”.