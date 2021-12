Cristián Paulucci se consagró como el entrenador campeón junto a la Universidad Católica este sábado tras golear a Everton 3-0 en Viña del Mar. Los cruzados lograron un inédito tetracampeonato para el club y para el argentino es más que gratificante. "Me tocó acá, vine sinceramente a hacer lo mejor con los cuerpos técnicos que trabajé. Estoy muy agradecido, porque creo que me ayudaron a la formación", dijo.

"No me quiero olvidar de Gustavo Poyet, a quién le mando un gran saludo, porque hicimos una excelente amistad y las cosas del fútbol él las sabe más que nadie que son así. Aprendí muchas cosas de él y no quiero olvidar de eso, porque sería un acto de cobardía de mi parte", agregó.

"En un momento como este lo único que quiero es agradecer. A mi hijo que anda por ahí, a mi mujer que me hace siempre el aguante. Tratar de disfrutar de esto soñado, haber ganado en 15 días lo que ganamos. Tengo un plantel espectacular, unos dirigente de primera, un club modelo. Nosotros sabíamos que podíamos lograr esto y bueno, estamos muy contentos", explicó el argentino.

En cuanto al título, no fue ajeno al trabajo junto al cuerpo que se conformó luego de la salida de Gustavo Poyet de la banca cruzada y agradece a cada uno de ellos.

"No sé, ahora lo único que quiero hacer esta noche y mañana es disfrutar. Como hice siempre, poner la cabeza en lo que viene ahora, tratar de estar con los compañeros de staff que hicieron un trabajo notable. Los dos profes, Jaime, Rodrigo, Mauricio, Emiliano, Alejandro, Cristian. Todos los chicos hicieron un trabajo magnífico, los médicos, todos. Este club es muy grande por la calidad de seres humanos que tiene adentro. No me quiero olvidar de nadie, de verdad que estoy muy feliz", comentó el entrenador.

"A ver, tengo muchos amigos que me dicen 'Nah, no puedes celebrar así'. Yo celebro como soy, no caleteo nada. Soy como soy, en la banca y en el campo, después tratar de demostrar o caletear no va conmigo. Es parte de mi vida, ir de frente y decir las cosas de frente. Ser pasional, me equivoco como todo el mundo, pero nunca burlarme. Muchas veces digo por ahí que se me pasa la cadena, pero siempre con respeto y buscando el bien para mi institución", cerró.