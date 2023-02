Universidad Católica tiene hasta las 23:59 horas de este miércoles 8 de febrero para cerrar alguna nueva incoporación y se trataría de Brayan Rovira. El colombiano llegó a nuestro país en la mañana de este martes para realizarse los chequeos médicos y ponerse la Franja.

El jugador de 26 años viene de defender la camiseta de Deportes Tolima donde en el 2022 disputó 16 compromisos, marcando dos goles y anotando una asistencia. Sumó en total 1673 minutos.

Su carrera comenzó en Atlético Nacional. En su primer período con el cuadro albiverde, el cual fue desde el 2014 al 2016, registrando cinco compromisos y jugando 261 minutos. Eso sí, a pesar de tener poca continuidad, sumó la Copa Libertadores 2016 al mando de Reinaldo Rueda.

De ahí fue enviado a préstamo a Envigado entre 2016 y 2017. Disputó 37 encuentros, marcó dos tantos, una asistencia y en la primera temporada actúo 1341 minutos y en la siguiente 1621'.

Luego partió a Bucaramanga desde el 2017 al 2018. Allí anotó cinco goles y cuatro asistencias y fue en la temporada 2018 donde tuvo una presentación, pues jugó 19 partidos.

El volante llega a la UC | Foto: Agencia UNO

En su paso por Bucaramanga, tuvo una polémica tras unos dichos que manifestó luego de un partido contra Independiente de Medellín por los cuartos de final del torneo colombiano en 2018. Si bien, Rovira quería quedarse en Bucaramanga, su mayor deseo era retornar al Verdolaga.

Aquellas declaraciones no cayeron bien en la hinchada de El Canario y tuvo que salir a aclararlas e incluso lo llevó a cerrar sus redes sociales. En el canal de Youtube 'Tiro de Esquina', el futbolista conversó con el periodista Arley Durán y expresó que “jamás dije que no me iba para Nacional, no sé por qué la gente lo tomó tan allá. Si me preguntan que si quiero seguir en Bucaramanga, digo que sí”.

Eso sí, el mediocampista reconoció que aquel próximo mes de enero podía retornoar a Nacional. “En enero tengo posiblemente lo que es mi sueño que es volver a Nacional. ¿Quién no quiere jugar en Nacional? Es mi sueño y siempre lo he tenido en mis metas”, agregó.

Eso sí, tras reabrir sus redes sociales, Rovira expresó aquella vez que "tengo 21 años y desde los siete mis colores han sido los de Nacional, que me ha dado la posibilidad de mostrar mis condiciones. Mis derechos deportivos pertenecen a Nacional, no creo que un jugador que quiera tener una carrera sobresaliente y duradera no sueñe con vestir la camisa de Nacional”, cerró.

Finalmente, el Rovira terminó regresando a inicios de 2019 a Atlético Nacional hasta el año 2021. Durante ese último año, participó en la Copa Libertadores y enfrentó a la UC.

El volante sería el último fichaje de la UC | Foto: Getty Images

De momento, queda esperar que Universidad Católcia haga oficial su contratación y que se espera que sea durante este miércoles.