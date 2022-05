Unversidad Católica anunció a su primer refuerzo para la segunda parte del año, algo que en la precordillera se estaba pidiendo hace algunas semana, sobre todo desde la llegada nuevamente de Ariel Holan a la banca.

Fue el mismo DT que luego de la eliminación de Copa Libertadores, anunció que iría por nuevas caras para el plantel, el cual ha sufrido con las lesiones durante el primer semestre y también en la baja de rendimiento.

Por lo mismo, es que desde la dirigencia comenzaron a mover los hilos y como ya era casi un secreto a voces en el último tiempo, se anunció la contratación de Daniel González. El joven defensor arriba a la precordillera con el cartel de ser el que tome la batuta para el futuro en la zaga cruzada.

Óscar Lihn, histórico defensor de los franjeados en la década de los 80, conversó en exclusiva con Bolavip y respondió a si hacía falta un nuevo central en el equipo y más después de la salida de Valber Huerta. "Mucha falta, si es increíble lo que puede marcar una persona como Valber Huerta. Bueno, no solamente él, sino que bajó el rendimiento del equipo en general", dijo.

Y ahí apunta a la actual dupla de centrales, Tomás Asta-Buruaga y Nehuén Paz. Por lo mismo, es que destaca la llega de González, pero advirtió que no llega a salvar el momento. "Con lo que va a jugar Holan, van a quedar muchas veces mano a mano y no pueden jugar los dos centrales que están, pero buena contratación, muy buena. Un cabro joven, con proyección, jugador de selección. Yo lo he visto jugar un par de veces, pero hablan muy bien de él. Igual creo que no arregla el problema", agregó.

El defensor llega desde Santiago Wanderers | Foto: Agencia UNO

Por último, desmenuzó lo que fue el preocupante nivel del equipo en el primer semestre. "Mi impresión es que es un equipo gastado, con cierta edad y que urge que le metan mano. Ahora, no pueden jugar todos los cabros chicos solos, pero son muchos los viejos. Si tú te pones a sumar, hay 10 jugadores mayores de 30 y algo. Es de esperar que el hombre pueda hacer la pega", cerró.