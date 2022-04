Uno de los históricos defensores del conjunto cruzado en la década de los 80 salió al paso en exclusiva con Bolavip tras la nueva derrota de la UC ante La Serena, en donde aseguró ya no es casualidad y que hay un tema de fondo más preocupante

René Valenzuela, histórico defensor de la UC, no ve con buenos ojos el presente de los cruzados: "Es una cuestión más preocupante"

Universidad Católica ha tenido un muy irregular inicio de temporada 2022, en donde comenzó ganando sus tres primeros partidos para candidatearse como Pentacampeón, pero después solo logró ganar uno de los últimos 6 y acumula 5 derrotas.

El rendimiento de los dirigidos por Cristián Paulucci no ha estado a la altura de las expectativas que se tenía, más si se considera que el equipo tiene que competir en Copa Libertadores donde ya inició con el pie izquierdo cayendo ante Talleres de Córdoba en territorio argentino.

En conversación exclusiva con Bolavip, René Valenzuela, histórico defensor de Universidad Católica en la década de los 80, analizó el partido y le restó responsabilidades a Paulucci, diciendo que “Son los jugadores los que entran a la cancha”.

“He conocido muchos técnicos ‘pinturita’. Puede estar pasando eso, pero no lo he visto en pantalla como para hablar mucho, pero creo que lógicamente conseguir el éxito en un club como la Católica puede hacerlo cambiar, no sé si será el caso”, dijo sobre el argentino Cristián Paulucci quien, hoy por hoy, es cuestionado por sus resultados.

Valenzuela cree que la UC perdió el rumbo ya y el tema es más de fondo: “Después del cuarto partido perdido pensé que era una cuestión normal, pero a estas alturas uno piensa que no es casualidad, no es un relajo, es una cuestión más preocupante”, cerró con incógnita.

Los cruzados tendrán una nueva oportunidad para revertir los malos resultados y el mal juego exhibido este martes cuando reciban a Sporting Cristal de Perú por la segunda jornada del Grupo H de Copa Libertadores 2022.