Sebastián Pérez y su estatus en la Universidad Católica: "Me he ganado un lugar en la UC y lo quiero cuidar"

Un jugador que se ha ganado el cariño de los hinchas de la Universidad Católica, es Sebastián Pérez. El guardameta de 31 años llegó al elenco precordillerano con la difícil misión de reemplazar a Matías Dituro, quien partió al Celta de Vigo de La Liga, y no ha defraudado.

El Zanahoria partido a partido fue teniendo grandes actuaciones que le valieron el llamado a la Selección Chilena, algo impensado hace unos años atrás para el nacido en Viña del Mar, quien disputaba partidos en la Primera B.

El arquero de la UC conversó con el medio deportivo En Cancha sobre su vuelta larga en el fútbol y el objetivo que se plantean como plantel.

"Este arranque ha sido muy bueno. Creo que hemos ido de menos a más, tanto en lo colectivo como lo individual. Fue muy importante arrancar ganando en Coquimbo, para después refrendar todo como local", comenzó diciendo Pérez.

La carrera del Zanahoria ha estado plagada de obstáculos, pero el propio jugador ha podido sobrellevar esto. "La verdad es que después de todo eso valoro aún más cada partido con Católica. No era considerado en Everton y tuve que buscar continuidad en otros lados y toda esa experiencia me hace tomarme mi realidad actual con mucha humildad. Sé que me he ganado un lugar aquí en Católica y lo quiero cuidar. Tengo que seguir por el mismo camino", remarcó el portero cruzado.

"La Católica siempre ha sido competitiva, como esa vez que tuvo que compartir grupo con Gremio y con Inter de Porto Alegre. Obviamente queremos hacer un muy buen papel, y estamos esperando el sorteo para ver qué equipos nos tocan", agregó.

"El año pasado llegué como segundo arquero, y este año para mí es diferente, y lo encaro distinto, porque soy el titular, y eso conlleva una responsabilidad mayor. Desde que se fue Matías (Dituro) me ha tocado tener una muy linda continuidad, y ahora este 2022 para mí es como un reto personal, quiero exigirme al máximo", sentenció.