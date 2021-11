El ex arquero expresó su opinión con respecto a lo realizado por La Franja en este último tiempo en el fútbol chileno.

Waldemar Méndez y la labor de la UC: "Para no ser el equipo más popular, sí uno de los más grandes, habla bien del trabajo"

Universidad Católica ya está pensando en los dos últimos partidos que le quedan en el Campeonato Nacional. Los cruzados vienen de sumar un nuevo título y ese fue la Supercopa ante Ñublense. Ahora, quieren ir por un nuevo torneo nacional y consagrar un histórico tetracampeonato.

Es que la UC ha logrado alcanzar varios torneos en últimos años y eso es mérito que todos los que rodean el fútbol lo reconcen. Además, del trabajo a nivel institucional.

Waldemar Méndez destacó la cantidad de títulos que ha tenido el cuadro de La Franja y el éxito en su cantera. Este último punto, el cual se mantiene hasta la actualidad, pues son varios los formados en la precordillera que están en el primer equipo.

"Desde el 2015 suma nueve títulos Católica y eso, para no ser el equipo más popular. Uno de los más grandes, pero no el más popular, habla bien del trabajo de Católica. En proyección de valores jóvenes, de la misión como institución, etc. Todo lo que hemos destacado en realidad esta semana", dijo en ESPN F90.

Por el momento, los estudiantiles están preparando su próximo duelo y ese es contra Huachipato el próximo domingo 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.