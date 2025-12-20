Universidad Católica tiene importantes movimientos en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana no solo hace noticia por sus refuerzos, sino que también por sus eventuales salidas para 2026.

En dicha línea, hay un jugador que despierta incertidumbre en la UC. ¿Por qué? Concluye su contrato y aún no llega a acuerdo para decretar su permanencia en la institución.

Según Punto Cruzado, ese es el caso de Agustín Farías. El mediocampista de 37 años tiene una oferta sobre la mesa, pero aún no estampa la firma para seguir vinculado al club de Las Condes.

“Daniel Garnero quiere contar con Agustín Farías la próxima temporada y por lo mismo, Cruzados le hizo llegar una oferta de renovación por una temporada más, con una reducción importante en lo económico“, señaló el medio.

Sin embargo, sobre el mismo punto, el sitio concluyó advirtiendo: “El entorno del jugador recibió la propuesta, pero no ha existido ningún avance ni contacto en las últimas semanas“.

Agustín Farías está cada vez más lejos de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Agustín Farías en Universidad Católica

Durante la reciente campaña, el volante argentino-chileno logró disputar una totalidad de 19 encuentros con la camiseta de la UC. En dichos compromisos, no marcó goles ni registró asistencias.

Cabe destacar que Agustín Farías estuvo dos meses fuera de las canchas por un esguince de rodilla en su pierna derecha. Ante ello, perdió espacio en el plantel de la UC durante el último semestre.

En resumen:

Pese a que el técnico Daniel Garnero cuenta con él para los desafíos de la próxima temporada, las condiciones económicas son el principal punto de fricción: