Universidad Católica quiere seguir sumando incorporaciones en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana va por un plantel de calidad para cumplir sus objetivos el próximo semestre.

Es por eso que Daniel Garnero no quiere ceder ningún tipo de ventaja y estructura minuciosamente su equipo: se reveló cuál es el puesto que el DT necesita enriquecer.

Según detalló el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa Deportes, el entrenador anhela sumar un defensor por izquierda. Por el momento, esa es su prioridad para 2026.

Si bien se habló de Bruno Cabrera, el campeón con Coquimbo Unido se aleja de arribar a San Carlos de Apoquindo. Bajo tal panorama, la UC tendrá que buscar otros candidatos.

¿Quiénes están bajo la lupa de la dirigencia? Juan Ignacio Díaz (O’Higgins) es uno de los zagueros que suena con fuerza para desembarcar en Las Condes. No obstante, los cupos de extranjero complican su caso.

Daniel Garnero tiene claras sus prioridades en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Los refuerzos presentados por Universidad Católica

A través de redes sociales, la UC ya oficializó a cuatro incorporaciones para sus siguientes desafíos: Justo Giani (Aldosivi), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Jimmy Martínez (Huachipato) y Bernardo Cerezo (Ñublense).

¿Se cumplirá la petición del estratega precordillerano? El libro de pases recién comienza, por lo que hay tiempo de sobra para encontrar al defensor central por izquierda que requirió.

En resumen:

La prioridad de Garnero es encontrar un zaguero que le entregue salida limpia y perfil natural por la banda zurda. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo: