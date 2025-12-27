Universidad Católica se alista con todo para lo que es su temporada 2026, en donde los ‘Cruzados’ tendrán un cargado año en lo que son competencias nacionales e internacionales.

Por esto, los dirigidos por Daniel Garnero se han movido con todo dentro del mercado de pases, en la que ya han oficializado cuatro refuerzos: Bernardo Cerezo, Matías Palavecino, Justo Giani y Jimmy Martínez.

La dirigencia sigue trabajando a full para reforzar su plantilla para el 2026, en la que quiere seguir sorprendiendo y ahora, buscaría dar el gran golpe al mercado al fichar a un seleccionado chileno.

Se trata del volante nacional, Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield y desde la Universidad Católica habrían manifestado nuevamente un interés por el jugador.

Valdés es opción en la UC | Foto: Photosport

Así lo informó Radio Cooperativa, en donde de la dirigencia de los ‘Cruzados’ siguen soñando en grande pensando en el 2026 y esperan seguir reforzando su plantel de buena forma, en donde por esto Diego Valdés entra en los planes.

Esta situación hoy en día no es para nada fácil, ya que Valdés también cuenta con un interés concreto del fútbol mexicano y además, desde Argentina parecen no darle una salida muy fácil al chileno.

Los próximos días podrían ser importantes para lo que puede ser este movimiento de mercado, en donde la Universidad Católica quiere seguir remeciendo el mercado nacional.

En Síntesis