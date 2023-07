Uno de los duelos más atractivos de la Semifinal Zona Regional de la Copa Chile es el que protagonizarán Universidad Católica y Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura.

Ambos escuadras se preparan de la mejor manera para lo que será este cotejo, el cual enfrentará a dos equipos que intentarán seguir avanzando en el certamen nacional.

A tan solo días de lo que será este trascendental compromiso, en las últimas horas se dio a conocer una importante información para ambos elencos, la cual trata sobre la reprogramación que tendrá este duelo.

El cuadro de San Carlos de Apoquindo se verá las caras ante el de la Quinta Región | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Esta información fue entregada en las redes sociales oficiales del elenco precordillerano. “Cambio de horario por ANFP. 20:30 hrs”, escribieron en Twitter.

¿El motivo de este cambio de horario? Todavía se desconoce pero se espera que en los próximas horas la ANFP de a conocer más detalles.

De esta forma, el partido entre los Cruzados y el Ever for Ever se disputará el miércoles 9 de agosto a partir de las 20:30 horas en el recinto deportivo de la comuna de Independencia y lo podrás seguir En VIVO por Bolavip Chile.