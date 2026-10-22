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Canterano de Universidad Católica destapa su gran pena: quiso volver y recibió un feroz portazo

El canterano de la Universidad Católica que recibió feroz portazo para volver al club de sus amores.

El canterano de la Universidad Católica que quiso volver y no pudo
© PhotosportEl canterano de la Universidad Católica que quiso volver y no pudo

El defensor nacional, Enzo Roco hizo realidad su gran deseo de poder volver al fútbol chileno para este 2026, en el que tras una importante carrera en el exterior, el zaguero tomó la decisión de volver al país y Palestino fue el club que le abrió las puertas.

En los últimos días, el hoy central de Palestino conversó con el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que fue su vuelta al fútbol chileno, en la que reveló que su gran deseo era poder volver a la Universidad Católica, algo que no pudo pasar.

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Las ganas de volver al club donde saliste siempre están, hoy en día creo que siendo más grande, entiendo como son las cosas”, comenzó señalando Roco.

En esa línea, el ex seleccionado nacional indicó que por su parte estaban todas las intenciones para que se pueda hacer realidad su vuelta al club que lo vio nacer, pero desde la Universidad Católica declinaron de esta opción.

Roco hoy milita en Palestino | Foto: Photosport

Roco hoy milita en Palestino | Foto: Photosport

Nunca hubo acercamiento de parte del club, obviamente el interés mío si estaba, no se dio la posibilidad, entendiendo que tenían otras prioridades”, remarcó.

Concluyendo, Roco declaró que ante el portazo que recibió de la Universidad Católica, Palestino fue quien se acercó a él para realizarle una propuesta, la que le pareció atractiva y por esto, hoy el defensor defiende la camiseta de ‘Tricolor’.

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Tocó tomar otra decisión, ir a otro club, Palestino mostró el interés, creo que eso a la hora de tomar una decisión es muy importante, cuando te llaman, te preguntan, te hacen sentir una persona y un futbolista importante”, cerró.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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