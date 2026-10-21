El plantel de la Universidad Católica se resta de la polémica y deja un aviso: “Tenemos que…”

En el plantel de la Universidad Católica tomaron su postura ante la reprogramación del duelo ante Audax Italiano.

En la Universidad Católica se ha generado una importante debate y todo esto tras lo que fue la reprogramación del duelo ante Audax Italiano en la Liga de Primera, el que se programó previo al Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, situación que no gustó mucho en la dirigencia de la UC.

Para esta jornada, el defensor argentino de los ‘Cruzados’ Agustín García Basso conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado a lo que es esta polémica, en la que el zaguero se restó de este conflicto.

“Nosotros estamos ajenos a eso. Creo que es algo del club con la liga y nosotros como jugadores, si le preguntas a cualquiera, queremos jugar todo el tiempo”, comenzó señalando Basso.

En esa línea, el jugador de la Univerisdad Católica se demostró más que dispuesto para volver a jugar y afrontar de la mejor forma lo que será este apretado calendario en esta recta final del torneo, en la que esperan sumar solo triunfos.

Basso habló en la U. Católica | Foto: Instagram

“Hemos tenido un parate de tres semanas y están esas ganas de querer estar dentro de un campo de juego. Si disponen que tenemos que jugar tres partidos en ocho días, ahí estaremos. Creo que tenemos con qué, tenemos equipo, pero es algo del club con la liga y lo tienen que charlar entre ellos. Nosotros estamos para jugar, con ganas de ganar y llevar al club lo más alto posible”, remarcó.

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Concluyendo, Basso habló de lo que ha sido este largo período sin poder jugar, en la que no dramatiza con aquello y declara que estas semanas de trabajo han servido demasiado para recuperar jugadores y apretar la competencia dentro del plantel.

“Explotar la competencia interna, también recuperar jugadores que no estaban entrenando con el plantel o venían recuperándose de ciertas lesiones que quizás llevan un tiempo más prolongado”, concluye.