Pese al triunfo ante Universidad Católica de hace algunos días, Universidad de Chile sigue esperando poder asegurar un cupo a la Copa Sudamericana de la próxima temporada.

Y es por eso, que desde un sector de la prensa especializada sienten que el entrenador universitario, Mauricio Pellegrino no ha dado el ancho ni ha estado a la altura en general, de lo que deseaban los fanáticos de la U.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien se mostró preocupado sobre la poca claridad que hay al respecto sobre el futuro del trasandino en la U y cuestionó la postura de la dirigencia en relación a aquel tema.

“La U está jugando mal y me refiero a Pellegrino, quien no ha dado el ancho y el presidente Michael Clark que dijo que va a definir todo en la última fecha. No me vengan con cosas”, dijo molesto Awad.

Ahondando en aquello señaló que “o sea si ganamos, se queda, si perdemos se va. No, viejo, esto ya tiene que estar definido para estar ya mirando al técnico”, comentó el reconocido comentarista de La Magia Azul.

“La campaña de la U es…”

Para el comunicador, lo mostrado en general por los azules en la temporada ha estado muy alejado de la expectativa que se generó con el nombre de Mauricio Pellegrino al llegar al CDA, donde demuestra que la campaña es de baja calidad por el lado azul.

“Toda la gente habla, que la U está haciendo una buena campaña, yo nunca había visto que estar octavos en un campeonato es una buena campaña“, enfatizó un Awad que ha sido muy crítico con el entrenador trasandino.

Al cierre, comparó lo que ha hecho la U con los cruzados, quienes han sido muy cuestionados por el año 2023. “Esta es una mala campaña, se dice que Católica está hedionda de mala y estamos juntos con ellos, entonces ¿Qué somos nosotros? Hediondos de malos, también“, concluyó un drástico Tito Awad.

Awad califica de manera especial la campaña de la U (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vuelve al ruedo este viernes 24 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente al cuadro de Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima del certamen.