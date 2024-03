Universidad Católica tomó la decisión de poner fin al contrato de Nicolás Núñez como entrenador del primer equipo. La decisión en Cruzados se tomó después de la derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana.

Claudio Borghi manifestó su tristeza por la salida del estratega. “A mí me da mucha pena porque no es un chico que yo conozca mucho, lo vi un par de veces, pero tiene un encanto muy especial”, expresó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex DT de la Selección Chilena deseaba el éxito de Núñez: “Lo dije acá si hay un hue… que quiero que le vaya bien es a este chico, a Nico. Desgraciadamente los números no lo acompañaron, pero sí entiendo que quizás para los técnicos nacionales hay menos tiempo que para los extranjeros, en cuanto a aguante (paciencia)”.

Borghi se refiere al nuevo comienzo: “Entiendo que había una cláusula, que se podía apelar a ese papel para sacar o no a un entrenador, pero bueno ahora tendrá que empezar de nuevo, el problema es dónde empieza de nuevo y cómo empieza de nuevo”.

Universidad Católica puso fin al contrato de Nicolás Núñez. (Foto: Photosport)

Por último, no tuvo dudas en reconocer la capacidad del ex DT de Magallanes: “Un técnico joven, lo considero capaz. Para mí me da mucha pena que haya dejado su cargo”.