Claudio Borghi sin filtro tras el mal momento de la Universidad Católica: "No veo jugar tan mal a la UC desde los tiempos de..."

Universidad Católica profundizó su mal momento el pasado fin de semana en lo que fue su eliminación de la Copa Chile de manos de Colo Colo, en la que el equipo de Nicolás Núñez ya sumó un nuevo fracaso dentro de esta temporada.

Sobre lo que es el presente de los ‘Cruzados’, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para mostrar su preocupación por el momento de la UC, en la que manifiesta su pena por la mala racha del equipo de Núñez.

“A mi me genera un grado de preocupación y especialmente por un colega, si en este momento a mi me preguntan a quien quiere que le vaya bien en el país, yo digo (Nicolás) Núñez, técnico joven, con capacidades, lo ha demostrado de buena forma”, comenzó indicando Borghi.

Buscando explicación al mal momento, el ‘Bichi’ es muy enfático que al DT le ha costado encontrarle una vuelta al equipo, cuando él siente que dentro del plantel tiene con que poder salir de esta mala racha.

La UC no pudo ante Colo Colo en Copa Chile | Foto: Guillermo Salazar

“Lo que me preocupa es que, en estos cinco partidos, no le encuentra una vuelta a un equipo que creo que es fácil encontrársela, pero si que tiene variantes para hacerlo”, fundamentó.

Finalmente, Borghi fue muy lapidario con lo que es la actualidad de la Universidad Católica, en la que explicó que desde hace mucho tiempo que no veía jugar tan mal al conjunto de la precordillera.

“Esta sequía de goles, las últimas dos líneas de cuatro que ha mandado a cancha no me han parecido correcta, con deficiencias. No veo jugar tan mal a la Universidad Católica desde los tiempos de Garre, Óscar Garre. Espero y ojalá que pueda mejorar algunas situaciones en el club”, cerró.