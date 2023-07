Universidad Católica este año ha estado a los tumbos y los resultados así lo reflejan: eliminado de Copa Sudamericana ante Audax Italiano, un pobre nivel de juego en el Campeonato Nacional 2023 y estuvo al borde de un papelón en Copa Chile ante Deportes Colina.

El segundo ciclo de Ariel Holan en los cruzados no ha estado ajeno a las polémicas y en la UC no se vive el clima tranquilo de hace un par de años y esa tranquilidad pasó a ser constantes críticas al proceso del argentino.

Consultado sobre si le sorprende las críticas a Holan, Álvarez responde en El Deportivo del diario La Tercera que “No. Es normal que pase en esas cosas. ¿Cuándo no ha pasado así? ¿En qué parte del mundo el técnico no es el primer cuestionado?”.

Holan está cuestionado en Universidad Católica. | Foto: Photosport

“Pero hay procesos y la dirigencia sabrá hasta cuándo dure este. Qué momento, qué es lo mejor. Tienen el feedback de los jugadores y van sabiendo. No es llegar y sacar, hay distintos factores. Muchas veces se trabaja bien, pero no salen los resultados porque están esos factores”, añade.

Álvarez respalda a Holan, pero advierte: “Está lo del estadio, por ejemplo. Aparte, Católica entrena ahí y ya tiene una cancha menos para practicar. No es tan fácil. Los dirigentes, la gente que está adentro, va teniendo ese feedback para saber cuándo hacerlo o no. Si se trae alguien más, quién va a venir. Cambiar al técnico es un cambio importante, no es llegar y hacerlo. Y yo siento que Holan hace un excelente trabajo”, cerró.

El próximo desafío de Ariel Holan y compañía será esta tarde en el Estadio Santa Laura, cuando la UC tenga que recibir la visita de Santiago Wanderers por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile.