Universidad Católica hizo noticia en las últimas horas dentro de nuestro fútbol criollo, en donde los de la ‘Franja’ anunciaron la salida de su entrenador, Nicolás Núñez, quien fue cesado del club debido a los malos resultados que cosechó en este inicio de temporada.

Ahora, los ‘Cruzados’ esperan poder lograr rápidamente a su nuevo DT, en donde el periodista, Cristián Caamaño le dejó en Radio Agricultura el nombre ideal para ser el estratega del equipo de la precordillera: Rodolfo Arruabarrena.

“Yo no descartó a un nombre, me pueden ayudar en dónde está Rodolfo Arruabarrena, que siempre ha sonado, dirigió a Boca, ¿Dónde está el Vasco? porque él jugó en la Universidad Católica, fue campeón y estuvo con el ‘Tati’ Buljubasich”, comenzó indicando Caamaño.

Ahondando mucho en más detalles a esta propuesta, el comunicador indica que hoy por hoy no vería con malos ojos que desde la ‘precordillera’ tengan al ‘Vasco’ como opción para la banca, en la que destacan que es un entrenador que posee de mucha experiencia.

Caamaño postula a Arruabarrena a la banca de la UC | Foto: Getty Images

“Ojo a ese nombre, Rodolfo Arruabarrena, por currículum no se queda, después discutiremos si la forma de jugar es o no la que necesita la Universidad Católica, pero hoy me parece que no lo descarto bajo ningún punto de vista”, declaró en Radio Agricultura.

Finalmente, Caamaño soltó la gran bomba y le dejó más que claro a la gente de la Universidad Católica, de que esta es la gran instancia para que puedan ir por la llegada de Arruabarrena al banco de la UC, recordando que es un entrenador con experiencia en clubes grandes y que conoce al equipo.

“Si en algún momento sonó, hoy es el momento, hoy es el momento que la UC lo puede ir a buscar, porque se adecua también al presupuesto que tiene la Universidad Católica, dirigió a Boca Juniors y dirigir a Boca no es cualquier cosa. No es un técnico que pasó sin pena ni gloria en Boca, ojo con ese nombre”, cerró.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Rodolfo Arruabarrena?

El estratega argentino tuvo su última experiencia como entrenador en el 2023, en la que estuvo al mando de la Selección de Emiratos Árabes Unidos.