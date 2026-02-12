En el triunfo de Universidad Católica por 2-0 frente a Deportes Concepción, el extremo de la UC, Clemente Montes, fue expulsado por una dura falta sobre Fausto Grillo.

Ante esta situación, el Tribunal de Disciplina determinó que el delantero sería sancionado con dos fechas de suspensión. Por lo que se perderá el duelo frente a Cobresal el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en El Salvador y el partido frente a Coquimbo Unido el sábado 21 a la misma hora en el Claro Arena.

Daniel Garnero perdería una pieza fundamental del equipo para dos importantes duelos. El primero en el norte, en donde siempre los equipos se ven afectados por la altura, y el segundo contra su bestia negra, los piratas, a quienes no vencen desde 2023.

La opción que asoma como principal candidato a reemplazar a su delantero, sería Diego Corral, joven delantero de 20 años que ha demostrado su calidad en pasados encuentros.

El más destacado, el 2-0 frente a Colo Colo, partido en el que el santiaguino marcó un golazo en los últimos minutos del partido para quedarse con los 3 puntos en el Estadio Santa Laura.

Diego Corral asoma como titular frente a Cobresal

Lo más probable es que el joven delantero también asome como titular frente al encuentro frente a los aurinegros.

¿Qué otras opciones tiene la UC?

Aparte de Corral, Garnero tiene como opciones en la banca a Diego Valencia, Juan Francisco Rossel, Vicente Cárcamo y a Cristián Cuevas a quien ha probado de extremo.

En síntesis