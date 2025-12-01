En Colo Colo podrían cerrar el año del centenario con una nueva decepción, al complicarse en la clasificación para la próxima Copa Sudamericana, pues quedaron con mínimas chances de cara a la última fecha de la Liga de Primera 2025.

El pasado viernes los albos cayeron por 3-0 en su visita a Cobresal, que era uno de sus rivales directos, donde los Mineros desplazaron al Cacique de la séptima posición, llegando a 47 puntos.

Los dirigidos por Fernando Ortiz salieron de la zona de clasificación, volviendo a la octava ubicación con 44 unidades, esperanzados que esta jornada Ñublense les diera una mano.

Pero los Diablos Rojos se inclinaron por 1-0 ante Audax Italiano, el otro rival directo de Colo Colo, quienes se impusieron con el gol de Eduardo Vargas al minuto de juego en La Florida.

Con este resultado, los Itálicos escalaron a la quinta posición con 49 puntos, asegurando sus pasajes para el certamen continental del próximo año.

Por el momento, los clasificados a la Copa Sudamericana son: Universidad de Chile (50 pts), Audax Italiano (49 pts), Palestino (49 pts) y Cobresal (47 pts), quienes se ordenan desde la cuarta a la séptima ubicación en la tabla de posiciones.

En la última fecha Colo Colo enfrentará a un ya clasificado Audax Italiano. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Los resultados que necesita Colo Colo

Considerando lo anterior, Colo Colo definirá con Cobresal el último clasificado a torneos internacionales, por lo que la próxima fecha jugarán en simultáneo.

El Cacique recibirá al ya clasificado Audax Italiano el domingo 7 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, donde debe vencer sí o sí a los Tanos para alcanzar a los nortinos.

Y en paralelo, debe esperar que Cobresal no sume puntos en su visita a Ñublense en Chillán, considerando que el cuadro popular tiene mejor diferencia de gol.

Los de El Salvador tienen +5 goles en su cuenta, mientras que el Eterno Campeón suma +11 goles. Aunque a los legionarios un empate en el Ñuble les bastaría para asegurar la séptima posición.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

En síntesis