El mercado de pases en el fútbol chileno ya comienza a agarrar ritmo y cada uno de los equipos busca poder reforzarse de la mejor forma posible para lo que será la temporada 2026.

Uno de estos equipos es Cobresal, quien ya se prepara para lo que será su próximo año, en el que el conjunto que es dirigido por Gustavo Huerta tendrá competencia internacional por la Copa Sudamericana.

Por esto, el equipo del norte de nuestro país ya se mueve en este mercado y en las últimas horas una importante información se dio a conocer con el inminente acuerdo con un importante jugador para el 2026.

El volante nacional, Bryan Carvallo tendría todo listo para trasnformarse en nuevo jugador de Cobresal para lo que será la próxima temporada. Su último club fue Unión Española.

Carvallo partiría a Cobresal | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Matías Larraín en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el ex Colo Colo ya prepara sus maletas para sumarse a esta nueva experiencia dentro del fútbol chileno.

“Bryan Carvallo alista maletas con rumbo a El Salvador. El volante jugaría en la próxima temporada por Cobresal. Se están alistando los últimos detalles para cerrar su contratación”, declaró.

Se espera que en las próximas horas desde Cobresal puedan oficializar la llegada del volante de 29 años, quien llegaría a tomar la batuta de creador, rol que dejó Jorge Henríquez tras su salida a Deportes Concepción.

