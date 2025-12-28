Todo pudo terminar muy mal no sólo para Cobresal, si no que también para la Liga de Primera. Porque si la FIFA admitía el reclamo del argentino Franco García, los mineros pudieron salir muy lastimados económica y deportivamente.

¿Y por qué el campeonato? Porque los de El Salvador pudieron perder puntos y, con esto, dejar en jaque su participación en la próxima Copa Sudamericana donde deberá enfrentar a Audax Italiano en la fase previa.

Nos remontamos a principios de 2025 cuando el delantero trasandino presentó una demanda en la FIFA acusando a su ex club, Cobresal de no haber cumplido una de las cláusulas de su contrato, y que más encima los nortinos no habrían presentado el mismo ante la ANFP.

Frente a lo que podía ser un verdadero terremoto, el cuadro minero optó por avanzar en una medida alternativa y mediar con Franco García para no arriesgarse a un duro castigo.

Este sábado Cobresal informó a sus hinchas y al medio en general, que todo el problema se solucionó y que habían finiquitado su vínculo con el delantero trasandino, que desde ahora es un agente libre.

Franco García y Cobresal llegaron a un final feliz

Para entender la gravedad de lo que evitó Cobresal, el ejemplo más cercano y traumático en el fútbol sudamericano es el de Olimpia de Paraguay y, más recientemente, el de San Lorenzo de Almagro.

El castigo más común de la FIFA por irregularidades contractuales o deudas se conoce como el “Transfer Ban” (prohibición de fichar), pero puede escalar a la resta de puntos. Aquí tienes un caso emblemático que sirve de espejo:

El Caso de Olimpia de Paraguay (2021-2023)

Este es el ejemplo “escuela” de lo que Franco García buscaba contra Cobresal.

El Motivo: El club fue demandado ante la FIFA por el jugador Derlis González y otros exintegrantes del plantel debido a cuotas impagas de transferencias y cláusulas contractuales no respetadas.

El Castigo Inicial: La FIFA le impuso una prohibición de contratar jugadores por tres periodos de fichajes consecutivos. Olimpia tuvo que jugar torneos enteros solo con juveniles y lo que tenía en el plantel.

La Amenaza de Resta de Puntos: Al no pagar a tiempo, la FIFA notificó a la Asociación Paraguaya que, de no mediar un acuerdo, el siguiente paso era la resta de 6 a 12 puntos en el torneo local, lo que los habría dejado fuera de la Copa Libertadores (tal como le pudo pasar a Cobresal con la Sudamericana).

La Solución: Al igual que Cobresal, Olimpia tuvo que salir a "negociar desesperadamente" y vender activos para pagar antes de que la resta de puntos se hiciera efectiva.

¿Por qué el caso de Cobresal era tan peligroso?

Si la FIFA comprobaba que Cobresal “no presentó el contrato ante la ANFP” (como acusaba García), se consideraba una doble falta:

Inducción a la ruptura contractual: Si el contrato que vale para FIFA no es el mismo que está en la Federación local, el club puede ser sancionado con la prohibición de fichar por 2 años. Fraude administrativo: Esto conlleva multas económicas altísimas (en francos suizos) que para un club con el presupuesto de Cobresal podrían haber significado la quiebra técnica.

Otros ejemplos rápidos:

Deportes Valdivia (Chile): En 2020 fue denunciado por irregularidades en el pago de cuotas de inscripción. Aunque no fue FIFA directamente, la ANFP le restó puntos por temas administrativos, lo que terminó sentenciando su descenso.

Ecuador (Caso Byron Castillo): Aunque fue por un tema de nacionalidad, sirve para ver cómo la FIFA castiga con puntos negativos para la siguiente competencia (Ecuador empezó las Eliminatorias 2026 con -3 puntos).

