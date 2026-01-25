Se acabó la espera y este domingo se definirá al primer campeón de la temporada 2026 del fútbol chileno, donde Coquimbo Unido y Universidad Católica animarán la gran final de la Supercopa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Daniel Garnero tiene la inmejorable opción de sumar su primer título con el cuadro cruzado y, para lograr aquello, no se guardará nada en la definición y tirará toda la carne a la parrilla para quedarse con el trofeo.

La UC va por el primer título del año. | Foto: Photosport

Según informó El Mercurio, la formación no variaría respecto a la que inició el compromiso ante Huachipato y se mantendría firme con los once elegidos, aunque podría haber una o dos modificaciones.

Las únicas dudas del DT son Branco Ampuero y Clemente Montes, quienes podrían abrir paso a Díaz y Giani en sus respectivos puestos, según dio a conocer el citado medio en su edición de hoy domingo.

El resto del equipo se mantendría igual y la UC formaría con Vicente Bernedo en el arco; Eugenio Mena, Branco Ampuero (o Díaz), Daniel González y Bernardo Cerezo en el fondo; Gary Medel, Matías Palavecino y Jhojan Valencia en el mediocampo; Clemente Montes (o Giani), Cristián Cuevas y Fernando Zampedri en el frente de ataque.

