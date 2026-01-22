El día domingo 25 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito, Universidad Católica enfrentará a Coquimbo Unido en la final de la Supercopa. Los comandados por Gary Medel vienen de eliminar a Huachipato por 4-2, mientras que los Piratas sufrieron más de la cuenta tras ganarle 3-2 a Deportes Limache.

Gane quien gane el domingo, será un hito histórico para el fútbol chileno. Esto porque de ganar la UC, se convertiría en el máximo ganador de esta copa llegando a los 5 trofeos. Mientras que por el lado de los dirigidos por Hernán Caputto, pueden ganar el título por primera vez en su historia.

El bicampeón de América, Gary Medel buscará hacer historia en lo personal. Esto porque a sus 38 años, nunca ha podido ganar un título a nivel de clubes. El Pitbull, que tuvo pasos por grandes equipos de Sudamérica y Europa, jamás pudo bajar una estrella para su palmarés.

El ídolo de La Roja, a pesar de no sumar trofeos fuera de la selección, quedó en la historia de Chile por las Copas Américas de 2015 y 2016. Debido principalmente a la garra que demostró siempre en el campo de juego y por la valentía que tenía en cada uno de sus cruces.

Por esta razón es que el día domingo, el conchalino buscará su primer título a nivel de clubes y que puede ganarlo con más cariño, ya que sería en el club que lo formó y del que es reconocido hincha, Universidad Católica.

Gary Medel buscará su primer título a nivel de clubes

Gary tuvo pasos por grandes equipos de Europa y Sudamérica pero siempre quedó al debe hablando de trofeos. Así que el día domingo, el Pitbull se ve obligado a dejar la vida en la cancha para acabar con su maldición.

¿Por cuáles equipos ha pasado Gary Medel?

Luego de formarse en la UC, el Pitbull partiría a Boca Juniors donde realizó una gran campaña que lo llevaría al Sevilla, para tiempo después irse al Cardiff City. Luego partiría a un grande de Italia, el Inter de Milán, y finalizada su estadía, se marcharía al Besiktas del fútbol de Turquía.

Tiempo después regresaría a la Serie A, pero esta vez al Bologna, donde estaría una larga temporada, para más adelante volver a Sudamérica y fichar por el Vasco Da Gama. Medel tendría un breve paso nuevamente por Boca Juniors, donde luego de su corta estadía, regresaría al equipo que lo formó, Universidad Católica.

