Destapan que el DT de Universidad Católica no estaría del todo contento con el rendimiento de un experimentado jugador de la UC.

Universidad Católica recuperó aire el fin de semana pasado con el triunfo ante Deportes Copiapó, cuadro al que venció por la cuenta mínima en el norte del país y ante quien supo reponerse de la derrota en el clásico frente a Colo Colo.

El equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes mostró una levantada desde su llegada, pero de igual manera muestra ripios que no tienen del todo contento al estratega de Universidad Católica y ahora revelaron su inconformidad con un jugador.

Según reveló el medio AS, el técnico de los cruzados no estaría conforme con el rendimiento de César Pinares, quien no ha podido replicar las campañas anteriores que tuvo en la UC donde fue desequilibrante para los cruzados.

Nunes buscaría el reemplazo de César Pinares. | Foto: Photosport

El bajo nivel mostrado por el canterano de Colo Colo en la UC llevó a que Tiago Nunes le pida a la dirigencia invertir en un volante creativo pensando en el próximo mercado de pases, según adelantó el medio previamente citado.

Cabe recordar que, en lo que va del año, César Pinares ha disputado 10 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores, donde totaliza una asistencia, cero goles y casi 600 minutos en cancha.

Ahora, habrá que ver si el volante de la UC puede torcerle la mano al destino y hacerle cambiar de parecer a Tiago Nunes, quien parecería decidido a buscar a otro jugador en su posición para el próximo semestre.

Unión Española vs. Universidad Católica, día y hora

La UC visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura este sábado 4 de mayo a las 8 de la noche, compromiso válido por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2024 y en donde la UC necesita sumar de a tres para no alejarse de la punta.