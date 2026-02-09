Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Concepción y sumó su primer triunfo en la Liga de Primera 2026. Pese a que le costó en el primer tiempo, la UC logró sentenciar el encuentro y quedarse con los tres puntos.

La gran figura del partido, fue Fernando Zampedri, quien aportó con un gol y una asistencia. Pero otro que se llenó de aplausos y que tiene enamorados a los hinchas cruzados, fue el autor del segundo gol, Justo Giani.

Desde que se incorporó al club, el formado en Quilmes puso nostálgica a la hinchada cruzada, principalmente por su parecido físico con un gran ídolo del club, Milovan Mirosevic.

Los comentarios sobre Justo Giani:

El delantero argentino lleva una temporada de lujo desde su incorporación a los Cruzados. Desde su llegada acumula 3 goles en 4 partidos, entre la Supercopa y la Liga de Primera.

No solo destaca por sus goles, sino que mayoritariamente por la intensidad que demuestra en el campo de juego, luchando cada balón como si fuera el último, por esta razón es que vuelve locos a los hinchas de la Franja.

Justo Giani lleva una gran temporada en la UC

El artillero de 26 años, viene de ser figura en Aldosivi en donde marcó goles claves para salvar al club de un posible descenso.

¿Qué viene para la UC?

Los dirigidos por Daniel Garnero deberán viajar al norte para enfrentar Cobresal en el Estadio El Cobre. El partido se disputará el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera.

