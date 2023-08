"Él pidió no ser inscrito": Dan a conocer una inesperada petición de Nicolás Castillo a Universidad Católica

El retorno de Nicolás Castillo a la Universidad Católica parece estar cada vez más cerca. El jugador formado en la cantera de la UC sigue manteniendo conversaciones con la directiva de Los Cruzados para su retorno al profesionalismo.

A medida que van pasando los días, poco a poco se han ido entregando más detalles de su tan anhelado retorno a San Carlos de Apoquindo, pero lo cierto es que el ex América y Necaxa primero deberá trabajar con las inferiores del club y luego se verá si será inscrito para la temporada 2024.

Castillo sigue con las tratativas para retornar el club de sus amores | FOTO: Martin Thomas/Photosport

No obstante, el periodista Marco Escobar Alvear de DSports sorpendió a todos los hinchas del elenco precordillerano al indicar que el propio futbolista le pidió a la dirigencia no ser inscrito como refuerzo para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

“Él va a hacer todo menos poder jugar, no fue inscrito pero porque Nicolás Castillo pidió no ser inscrito para el Campeonato Nacional y para la Copa Chile”, expresó el comunicador.

Bajo la misma línea, el reportero que sigue todos los pormenores remarcó que “esto es algo se viene tratándose hace dos meses y para que esto llegara a buen puerto hubo una conversación cara a cara entre José María Buljubasich y Nicolás Castillo y fue Jaime Rubilar que acercó a ambas personas”.

Recordar que el artillero nacional no juega un partido profesional desde enero de 2022, cuando defendía los colores del Nexaca.