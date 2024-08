Ricardo Lunari sabe lo que es brillar en Universidad Católica. El exjugador argentino marcó una época durante los años 90 en los Cruzados, donde supo levantar el título del Apertura de 1997 y estuvo en el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 1993.

No obstante, en más de alguna oportunidad, el nacido en San José de la Esquina, Argentina, ha salido a criticar en los diversos medios de comunicación las pocas oportunidades que le han dado en San Carlos de Apoquindo para dirigir al Primer Equipo.

Recordar que Lunari ha estado al mando de varios clubes de Sudamericana, como son: Guabirá de Bolivia, Santiago Morning, Deportes Valdivia, Newell’s Old Boys, Blooming de Bolivia, entre otros.

Ricardo Lunari vistiendo la camiseta de la UC | FOTO: Archivo

RICARDO LUNARI MANIFIESTA POCAS OPORTUNIDADES QUE HA TENIDO EN LA UC

Es por esto que durante este jueves por la noche, el expanelista del programa Balón Dividido de la cadena ESPN conversó con el programa FShow Chile y fue en dicho espacio que lanzó nuevamente un triste descargo a la dirigencia cruzada.

“Hice el curso de entrenador por tres clubes: Newell’s, Millonarios y Católica. Tuve la suerte de ser técnico un año en Millonarios, dirigir interinamente ocho partidos a Newell’s… Adivinen el único club donde ni siquiera tuve la oportunidad de dirigir una Sub 10, una Sub 12”, partió diciendo Lunari.

“Yo les dije, ‘Denme la oportunidad, conózcanme, véanme trabajar. Si no les gusto, me voy’. Nunca se dio. Es algo que tengo cerrado, en mi cabeza ya no existe la posibilidad o entusiasmo. Antes, hubo momentos en que estaba pendiente de ‘se fue tal, quizás me llaman’. Ahora, ya no”, agregó.

En ese momento, el propio “Cadi” explicó por qué cree que no ha tenido oportunidades en la UC. “Es obvio que hay una persona importante que no soy de su agrado. Me habían prometido muchas veces una oportunidad mientras me enteraba que llegaba, por ejemplo, el Pato Ormazabal. Esos que iban terminando tenían su oportunidad”, enfatizó.

LUNARI RECUERDA CUANDO NO LO INVITARON A LA DESPEDIDA DE SAN CARLOS DE APOQUINDO

Pese a ese cariño enorme por el club, Lunari se ha mostrado triste por el aprecio que le han mostrado desde el cuadro de la Franja en comparación con los otros equipos que estuvo.

“Soy feliz cada mañana cuando me levanto y me pongo la ropa de Newell’s, y eso sentiría si trabajara en Católica. Nunca me han llamado nunca ni me han preguntado. Vivo en Argentina y ni siquiera alguna vez me han preguntado por un refuerzo”, expresó.

Ahora, Lunari dirige a la Reserva de Newells | FOTO: Archivo

“Yo no existo para el club. El día que jugaron el último partido en San Carlos e invitaron a varios excompañeros, esperé la invitación y no tuve la suerte. La gente me sigue mostrando su cariño en redes sociales, que es lo más lindo y lo que te queda del fútbol”, añadió.

“No digan que las puertas de la Católica están abiertas para mí, eso me molesta mucho. Cada vez que hubo un cambio de presidente y le preguntan por mí, dicen eso. ¿Dónde están las puertas abiertas? No las encuentro”, remató el exvolante trasandino.