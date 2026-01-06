Universidad Católica ya tiene toda la mirada puesta en lo que será esta temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ tendrán un cargado año en lo que son sus desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

Es por esto, que el equipo que es comandado por Daniel Garnero espera poder terminar de conformar su plantel de manera definitiva en las próximas semanas, en donde aún ve la posibilidad de poder incorporar fichajes o también conseguir renovaciones.

Por este punto, en esta jornada se le consultó al gerente deportivo, José María Buljubasich en conferencia de prensa en que está la situación de Eduard Bello para este 2026, en la que señala que aún están en tratativas y que no hay nada confirmado aún.

“Con respecto a lo de Bello, no se ha movido nada la situación de lo que es los últimos días, nosotros seguimos evaluando algunas cosas, no está ni confirmado ni descartado, es noticia en desarrollo”, declara.

La situación de Bello aún es tema en la UC | Foto: Photosport

Por otra parte, Buljubasich fue preguntado sobre si han recibido oferta por algunos de sus jugadores, en la que descartó aquello y también dejó la puerta abierta para la permanencia de Tomás Asta-Buruaga para el 2026, a pesar de que ya se despidió del club.

“No ha llegado nada por Daniel González, ni por Alfred Canales. Con respecto a Tomás (Asta-Buruaga), terminó su contrato, pero no está cerrado ese tema, no es nada definitivo, mientras Tomás no consiga club y nosotros sigamos buscando, seguramente puede haber una posibilidad, pero eso no está definido”, cerró.

En Síntesis