En pleno mercado de fichajes, Universidad Católica ha debido tomar decisiones complejas respecto a su plantel, especialmente en la zaga defensiva, una zona que ha estado bajo permanente evaluación de cara a la temporada 2026.

Uno de los nombres que estuvo sobre la mesa fue el de Enzo Roco, defensor formado en San Carlos de Apoquindo y con una extensa trayectoria internacional, cuyo eventual retorno generó expectativas entre los hinchas cruzados, considerando su identificación con el club y su experiencia en el extranjero.

Sin embargo, con el correr de los días se fue aclarando el panorama y desde Cruzados optaron por fichar al argentino Juan Ignacio Díaz, descartando finalmente el regreso del exseleccionado chileno, situación que marcó un punto de inflexión en el futuro inmediato del futbolista.

La reacción de Enzo Roco tras no volver a la UC

A raíz de esto, el ex Faith Karagümrük de Turquía utilizó sus redes sociales para expresar su sentir tras no concretarse su retorno a la Franja. A través de una historia en Instagram, el zaguero compartió un mensaje cargado de reflexión y fe.

“Donde una puerta se cierra, otra se abre. Que sea tu voluntad señor, en ti confío”, escribió el zaguero, en una story que rápidamente fue interpretada como una reacción directa al desenlace de las negociaciones con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

El mensaje que compartió Enzo Roco en sus redes | FOTO: Instagram

Un mensaje breve, pero potente, que deja entrever que Roco ya da vuelta la página y se enfoca en el próximo desafío de su carrera.

En síntesis…