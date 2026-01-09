A través de sus redes sociales, Universidad Católica confirmó su quinto refuerzo de cara a la temporada 2026. El defensor se suma a las incorporaciones de Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Matías Palavecino. Quienes se preparan con antelación para lo que será su regreso a Copa Libertadores.

El ex O’Higgins, Juan Ignacio Díaz, será nuevo jugador de los cruzados. El defensor central de 27 años se someterá a las respectivas revisiones médicas para ser oficialmente nuevo fichaje la UC.

Fichaje sorpresivo para el pueblo cruzado, ya que no existieron noticias de acercamientos hacia el jugador. Por lo que el técnico, Daniel Garnero, sumó un nuevo defensa para los desafíos que vienen en 2026.

Con esta incorporación, el conjunto de San Carlos cerraría sus cupos de extranjeros, considerando que Eduard Bello sigue en la institución. Esto ya que el defensor se suma a Johan Valencia, Fernando Zuqui, Justo Giani y Matías Palavecino.

Díaz sería integrado con Daniel González, Branco Ampuero e Ignacio Pérez, los actuales defensores centrales de la UC. Considerando que los cruzados disputarán cinco torneos en el presente año.

Juan Ignacio Díaz es nuevo jugador de Universidad Católica

El defensor llegó en 2024 al conjunto rancagüino directamente desde Barracas Central. Fue formado en Estudiantes de La Plata y tiene pasos por el Club Agropecuario.

¿Cómo fue su paso por O’Higgins?

Desde su arribo a Rancagua, el central ha disputado 47 partidos, en los que ha logrado marcar 2 goles y entregar 2 asistencias. Esto entre la Liga de Primera y la Copa Chile.

