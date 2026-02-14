Este sábado 14 de febrero Universidad Católica y Cobresal se enfrentan en la tercera jornada de laLiga de Primera 2026. Donde la UC busca seguir con el invicto en el torneo.
Finalizado el primer tiempo con el resultado 2-1 a favor de los mineros, los hinchas cruzados no tuvieron piedad y no tardaron en opinar quien es el jugador de peor rendimiento de la primera mitad.
Los Cruzados se enfrentan a los Mineros en el norte, lugar en el que se sabe que la mayoría de los equipos se ven afectados por la altura.
Estos son los jugadores más criticados en Universidad Católica ante Cobresal
Branco Ampuero y Juan Ignacio Díaz, la dupla de centrales de los Cruzados han sido los jugadores más criticados por la hinchada cruzada.
Tras los dos goles, la fanaticada de los visitantes no perdonan a los zagueros titulares de la UC.
Revisa algunos de los comentarios a continuación:
