El español arribó esta mañana al país para presentarse ante el presidente de Cruzados, aunque sus funciones comenzarán en noviembre.

Este viernes llegó a Santiago el nuevo gerente deportivo de Universidad Católica, el español Francisco Pérez Lázaro, quien fue anunciado el pasado miércoles tras la salida de José María Buljubasich en agosto.

Quien será el encargado del futuro del fútbol de los cruzados, conversó brevemente con TNT Sports en su arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde dio sus primeras impresiones en Chile.

“Muy bien, muy ilusionado, con una gran responsabilidad y mucha ilusión”, comenzó diciendo.

Respecto a su conocimiento de la UC, destacó: “Es un club inmenso, enorme, uno de los grandes históricos de Chile”.

Todavía no asumirá en Universidad Católica

Al ser consultado por su proyecto, indicó que más adelante se conocerá en profundidad, pues este viaje es solo para conocer en persona al presidente de Cruzados, Matías Claro.

“Eso creo que lo hablaremos más adelante, ahora he venido ver a Matías, a ver estos días un poco cómo está todo y ya me asentaré en unas semanas”, adelantó.

Francisco Pérez Lázaro es el gerente deportivo que eligió la nueva dirigencia de la UC. (Foto: Cruzados)

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Cabe recordar que Pérez Lázaro todavía está ejerciendo como coordinador técnico y scouting en la Federación de Fútbol de Serbia y sus labores terminarán tras la fecha FIFA de noviembre.

Así lo aclaró esta jornada en Pudahuel: “En principio voy a estar aquí unos días y ya de manera permanente cuando acabe la fecha FIFA”.