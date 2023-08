En su segundo partido como entrenador de Universidad Católica, Nicolás Núñez sufrió un duro revés al caer 0-2 ante Audax Italiano en el estadio Santa Laura donde hacen de local los cruzados.

Bolavip conversa con Miguel Ángel Neira, referente de la Franja, el que confiesa estar enojado con los jugadores de la UC y no tiene problemas en identificar a los culpables de la mala racha que golpea a su equipo.

“Hoy día pasó que el plantel de la Católica está muy mal estructurado. Primero, un equipo que pretende cosas grandes no puede tener un sólo número 6, que es Ignacio Saavedra. Segundo, la UC no tiene un 10 y lo he dicho siempre, una persona que haga jugar a los demás”, asegura.

Neira asegura que “por lo que dice el presidente del club el que sabe de fútbol es José María Buljubasich, entonces el gran culpable es Buljubasich”.

Miguel Ángel Neira muy molesto con la derrota de la UC

En esa misma línea, el mundialista con la selección chilena en 1982, exculpa a Nicolas Núñez.

“El entrenador no tiene la culpa porque los jugadores no responden a nada y se dedican sólo a reclamar, no sé qué reclaman, el árbitro no se equivocó, el gol estaba bien anulado”, afirmó.

Respecto al partido en sí, Neira indica que “Audax fue inmensamente superior, pudo golear y la UC no tuvo opciones y reitero, acá los culpables son Buljubasich y los técnicos de cadetes, no sacan futbolistas buenos, no lo entenderé nunca, no hacen nada, si trabajaran bien sacarían jugadores”.