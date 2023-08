Universidad Católica está en una seria crisis en el fútbol chileno. Los dirigidos por Nicolás Núñez no suman ninguna victoria en los 6 partidos que tiene el nuevo DT cruzado y, además, el equipo no se encuentra. El exjugador de la franja, Óscar Linh, fue claro en su mirada del equipo.

El análisis del ex defensa tiene un punto de partida y es la avanzada edad promedio del equipo. Linh siente que la poca frescura hace que el equipo no logre avanzar como se debe.

“La mezcla que intentaron hacer este año no se dio. El equipo hoy, en sí, es malo. Hay una mala mezcla si ni Zampedri ahora toca la pelota. Se equivocaron”, sentenció Linh a Bolavip.

Fernando Zampedri hace 5 partidos que no convierte en la UC y él con sus compañeros no levantan el nivel (Photosport)

Todos se malean en la UC

Linh cree que el problema de la edad hace que figuras como Mauricio Isla y Eugenio Mena, referentes de la Generación Dorada del fútbol chileno, lleguen a la UC y bajen ostensiblemente su nivel.

“No han rendido porque el gran problema es la conformación del equipo. Imagínate, Mena hasta el año pasado era un gran lateral en Racing y acá en la UC no pasó nada. Isla era un extraordinario jugador y aquí no pasó nada. Acá eran muy buenos y no pasa nada”, explicó Linh.

Es más, la idea del histriónico ex zaguero cruzado es que “son jugadores de cierta edad y que está claro que no pueden jugar juntos. El ejemplo es que Isla o Mena, para que rindan, les tienen que armar el equipo para que ellos demuestren sus condiciones y eso no pasa”.

UC recibe a Ñublense por el Torneo Nacional con el fin de volver a puestos de torneos internacionales.